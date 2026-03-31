Rally & Co, buoni risultati al Grappolo Storico FOTO

Ancora una volta il Rally del Grappolo Storico disputato nel weekend in provincia di Asti con partenza da San Damiano ha portato fortuna alla scuderia Rally & co che, grazie ai risultati dei suoi equipaggi, ha colto la 2° posizione nella classifica scuderie ad un solo punto dai vincitori del Team Bassano.

Secondi assoluti con una gara da incorniciare ed una vittoria sull'ultima ps sono giunti al traguardo Paolo Vallivero e Stefano Cirillo al debutto sulla Subaru Legacy a trazione integrale dietro al solo Emanuele Franco con analoga vettura; a "il Valli" e Cirillo la vittoria nel trofeo Memory Fornaca con il ricordo rivolto a Bruno Baron, scomparso in questi giorni anima del trofeo stesso.

Grande prestazione per Simone Lanfranchini ed Alessandro Merlo che, a bordo della Porsche 924 Carrera GT, siglano una splendida 7° piazza assoluta vincendo sia il 3° raggruppamento che il Trofeo Michelin piazzandosi 3° nel Trofeo Fornaca; per loro anche la grande soddisfazione del 5° tempo assoluto sulla prova lunga di 15 km.

Sulla Ford Sierra Cosworth troviamo in 17° posizione Luca Ferrero e Paolo Ferraris, 7° di classe oltre 2500 nel quarto raggruppamento mentre 25° assoluti terminano Pierluigi Porta e Giuliano Santi su Ford Escort RS, vincitori nella classe 2000 del 3° raggruppamento nel quale giungono 7° .

Sulla piccola Fiat 127 gruppo 2 al traguardo in 7° posizione di classe 1.150 giungono Stefano Zublena e Luca Zerbetto che concludono 53° assoluti e 18° nell'affollatissimo terzo raggruppamento.