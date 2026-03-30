Cervo Valley MTB ASD protagonista all’Enduro dei Forti, Emma Canova sul gradino più alto

Nonostante le condizioni meteo proibitive e qualche imprevisto fisico, la Cervo Valley MTB ASD torna dalla trasferta ligure con il sorriso e un risultato di prestigio. Ieri, nello spettacolare e selettivo scenario dell’Enduro dei Forti a Genova – gara valida come Top Class regionale Liguria – il team ha dato prova di carattere e determinazione.

​È stata una giornata di gara vera, resa durissima da un vento incessante che ha messo a dura prova la tenuta atletica e tecnica di tutti i partecipanti. Per i portacolori della Cervo Valley la sfida è stata doppia: oltre alle insidie del percorso, due dei ragazzi hanno dovuto stringere i denti per via di condizioni fisiche non ottimali. Nonostante la sofferenza, il gruppo ha dimostrato una grande coesione, onorando la competizione fino all'ultimo metro.

La notizia più bella della giornata arriva dalla categoria femminile: Emma Canova, al suo debutto assoluto con i colori della Cervo Valley MTB ASD, ha conquistato un meritato primo posto. Una vittoria schiacciante che conferma il talento della giovane atleta e ripaga immediatamente la fiducia della società. Iniziare con un oro in una gara Top Class è il miglior biglietto da visita possibile per il prosieguo della stagione.

​I risultati ottenuti sui campi di gara sono il frutto di un percorso di crescita costante. Un ringraziamento speciale da parte della società va a Davide Sottocornola, che con la sua esperienza e competenza sta seguendo e allenando i ragazzi, trasmettendo loro la mentalità necessaria per affrontare gare di questo livello.

​"Siamo orgogliosi di come i nostri atleti hanno affrontato una giornata così complessa - commenta la dirigenza - Vedere Emma vincere alla sua prima uscita e lo spirito di sacrificio di tutto il team ci dà la carica per i prossimi appuntamenti".