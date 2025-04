Oltre 600 runners al Trail della Diga, primi al traguardo Terragnolo-Corniati e Magagna-Bonino FOTO e VIDEO

Oltre 600 runners al Trail della Diga, primi al traguardo Terragnolo-Corniati e Magagna-Bonino (servizio di Davide Finatti per newsbiella.it)

Giornata di sport a Mongrando per l'edizione 2025 del Trail della Diga. Sono stati oltre 600 i runners (compresi molti bambini e famiglie) che, nella mattinata di oggi, 6 aprile, hanno raggiunto l'area del Polivalente per prendere parte alle tre gare in programma: la 32, la 15 e la 8 chilometri.

Nella prova lunga, è giunto primo al traguardo il portacolori del Trail Running Valsessera Simone Terragnolo (2h 29' 52''), seguito a ruota da Matteo Dovana (2h 38' 03'') e Enrico Alfisi (2h 38' 27''). Tra le donne, invece, ha svettato Irene Corniati dei Climb Runners che, con un tempo pari a 3h 12' 22', ha avuto la meglio su Gloria Marovino (3h 19' 17'') e Margherita Acquadro Pacera (3h 20' 23'').

Nella 15 km, invece, successi per Federico Magagna dei Climb Runners (1h 09' 18'') e Matilde Bonino dell'Atletica Saluzzo (1h 15' 00''): alle loro spalle si dividono il podio Luca Buzio e Matteo De Santo (giunti a pari merito con un tempo di 1h 10' 53'') e Silvia Szego (1h 25' 58'') con Camilla Slanzi (1h 28' 12'').

Infine, nella gara non competitiva da 8 km, hanno spiccato Dante Masera e Linda Perone. Al termine delle premiazioni, un gustoso pasta-party in compagnia ha concluso l'evento sportivo targato La Vetta Running. Presente anche l'amministrazione comunale che ha portato il suo saluto ai partecipanti.