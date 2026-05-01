Vigliano, scontro tra due auto all’incrocio di via Milano FOTO

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale avvenuto all’incrocio semaforico di via Milano, a pochi passi dal Municipio di Vigliano Biellese, nella mattinata di oggi, 1° maggio.
A scontrarsi due auto che avrebbe riportato seri danni alle rispettive carrozzerie. Sul posto, oltre ai carri attrezzi per la rimozione dei mezzi, anche gli agenti della Polizia per gli accertamenti di rito.
Dalle prime informazioni raccolte, non ci sarebbero persone ferite. Presente anche il personale preposto per la pulizia della carreggiata. Non è la prima volta che si registrano sinistri in quella particolare intersezione.