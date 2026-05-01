Corteo del 1° Maggio, nutrita partecipazione a Biella FOTO e VIDEO

Nutrita partecipazione a Biella per il corteo del 1° Maggio, andato in scena nella mattinata di oggi per le vie del capoluogo di provincia. La partenza ha avuto luogo da piazza Martiri della Libertà con passaggio in via Italia e arrivo finale ai Giardini Zumaglini.

Presenti associazioni, famiglie, cittadini, formazioni politiche e le sigle sindacali di CGIL, CISL e UIL. Ad aprire il corteo la Banda Giuseppe Verdi di Biella mentre la Filarmonica Cossatese ha chiuso la manifestazione.

A intervenire Chiara Maffè, segretaria regionale dell’UIL Piemonte: in tale occasione sono stati discussi diversi temi di stretta attualità come il lavoro dignitoso, la contrattazione, le nuove tutele e i diritti per l’Italia in un tempo contrassegnato dall’intelligenza artificiale.

Stasera, invece, alle 21 si terrà il concerto finale della Società Musicale G. Verdi di Biella presso l’Auditorium di Città Studi.