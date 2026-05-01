venerdì 01 maggio
Corteo del 1° Maggio, nutrita partecipazione a Biella (servizio di Davide Finatti per newsbiella.it)
Corteo del 1° Maggio, nutrita partecipazione a Biella FOTO e VIDEO
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ATTUALITÀ | 01 maggio 2026, 12:20

Corteo del 1° Maggio, nutrita partecipazione a Biella FOTO e VIDEO

Presenti associazioni, famiglie, cittadini, formazioni politiche e le sigle sindacali di CGIL, CISL e UIL.

Corteo del 1° Maggio, nutrita partecipazione a Biella (servizio di Davide Finatti per newsbiella.it)

Corteo del 1° Maggio, nutrita partecipazione a Biella (servizio di Davide Finatti per newsbiella.it)

Nutrita partecipazione a Biella per il corteo del 1° Maggio, andato in scena nella mattinata di oggi per le vie del capoluogo di provincia. La partenza ha avuto luogo da piazza Martiri della Libertà con passaggio in via Italia e arrivo finale ai Giardini Zumaglini. 

Presenti associazioni, famiglie, cittadini, formazioni politiche e le sigle sindacali di CGIL, CISL e UIL. Ad aprire il corteo la Banda Giuseppe Verdi di Biella mentre la Filarmonica Cossatese ha chiuso la manifestazione. 

A intervenire Chiara Maffè, segretaria regionale dell’UIL Piemonte: in tale occasione sono stati discussi diversi temi di stretta attualità come il lavoro dignitoso, la contrattazione, le nuove tutele e i diritti per l’Italia in un tempo contrassegnato dall’intelligenza artificiale. 

Stasera, invece, alle 21 si terrà il concerto finale della Società Musicale G. Verdi di Biella presso l’Auditorium di Città Studi.

g. c.

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