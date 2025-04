Trail della Diga, ritorno in grande stile con tante novità: in campo anche gli alunni delle scuole (foto delle scorse edizioni)

Tutto pronto a Mongrando per l'edizione 2025 del Trail della Diga, in programma domenica 6 aprile al Polivalente del paese. Tra le novità di quest'anno vi è senza dubbio la gara competitiva da 32 chilometri (con partenza alle 8.30), che si affiancherà a quelle da 15 (ore 9.30) e 8 km (ore 10.30).

“Non è l'unica sorpresa prevista – spiegano gli organizzatori de La Vetta Running – Sarà presente un'area docce sul posto, oltre ad un deposito borse gratuito e custodito. Inoltre, diversi ristori saranno posizionati lungo i percorsi: 4 per la lunga, 2 per la media e 1 per la corta senza dimenticare un gustoso pasta party all'arrivo”.

Per quest'anno, i promotori dell'evento sportivo hanno avuto il supporto degli alunni della scuola primaria di Mongrando, impegnati in un bel progetto scolastico. “Insieme a noi hanno affrontato il sentiero della breve e, con proposte e suggerimenti, redatti su carta, ci hanno segnalato le diverse problematiche da risolvere – sottolineano da La Vetta Running – Inoltre hanno realizzato e posizionato, nei giorni scorsi, le frecce della gara da 8 km. Infine, tutti loro, con gli insegnanti, saranno presenti domenica per prendere parte alla non competitiva”.

Per info e iscrizioni: 334.6925846, 334.8993788 e 339.1751748.