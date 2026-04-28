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Running e Trail | 28 aprile 2026, 11:40

Podi per IronBiella a Cannes FOTO

Podi per IronBiella a Cannes FOTO

Podi per IronBiella a Cannes FOTO

Sulla spiaggia di Cannes tre atleti di IronBiella, Carmine Cirillo, Matteo Battuello e Paola Cortona, hanno portato oltre confine i colori della città. 2000 metri a nuoto, 90 chilometri in bicicletta e 21 km di corsa erano il compito portato a termine in modo esemplare da tutti. Una menzione speciale Cortona e Cirillo che salgono sul podio nelle rispettive categorie di età. 

Redazione g. c.

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