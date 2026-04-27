Giro del Lago di Viverone, record di presenze per la decima edizione FOTO e VIDEO

Record di presenze per la decima edizione del Giro del Lago di Viverone, manifestazione podistica organizzata dalla Pro Loco, con partenza e arrivo dalla palestra comunale.

Due le distanze in programma. La prova competitiva di 19 km, lungo l’intero perimetro del lago, ha visto al via 235 atleti. Ampia partecipazione anche per la non competitiva “Giro dei due Comuni”, tracciato di 8 km tra Viverone e Roppolo, con passaggi in alcuni punti panoramici della collina, tra cui la Panchina Gigante, il Ricetto della Rolle, l’Anfiteatro Pozzo e il Castello di Roppolo. In questo caso i partecipanti sono stati oltre 250. Prima della partenza è stato osservato un minuto di silenzio.

Nella 19 km maschile successo per Michele Fontana, del G.P. Parco Apuane, che ha chiuso in 1h06’45”. Secondo posto per Vezio Bozza, dell’Atletica Santhià, in 1h08’36”, seguito da Tommaso Olivero, dell’Atletica Saluzzo, terzo in 1h11’04”.

Tra le donne, vittoria di Isabella Caposieno, del G.S. Orecchiella Garfagnana, con il tempo di 1h13’22”. Alle sue spalle Lavinia Mello Rella, dell’Atl. Susa Adriano Aschieris, in 1h28’24”, e Irma Chiavazza, dell’Atletica Saluzzo, in 1h28’33”.

Nella gara di 8 km, in campo maschile, primo posto condiviso per Marco Schiapparelli e Policarpo Crisci, arrivati insieme al traguardo con il tempo di 30’25”. Terzo Marco Deuscit in 31’06”. Tra le donne successo di Elisabetta Alfieri in 38’20”, davanti a Tiziana Borri, seconda in 38’49”, e Bianca Berto, terza in 39’47”.

Per quanto riguarda le classifiche di società, primo posto per Amici del Mombarone, secondo per Atletica Santhià e terzo per Olimpia Runners. Alla buona riuscita dell’evento hanno contribuito anche gli sponsor.