Da Biella a Milano: Monteleone Trasporti e M&M Log al Transpotec Logitec

Mancano sempre meno giorni a Transpotec Logitec 2026. Monteleone Trasporti e M&M Log - aziende del territorio biellese attive rispettivamente nel trasporto su strada dal 1948 e nella logistica integrata - parteciperanno alla grande manifestazione di Fiera Milano con uno stand condiviso all'interno del Logistic Village di FIAP, Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali. Padiglione 22, stand F19 - G20.

Transpotec Logitec è uno degli appuntamenti di riferimento per il settore: nell'ultima edizione ha registrato oltre 30mila visitatori provenienti da tutto il mondo. Per le aziende biellesi è una vetrina importante, ma soprattutto un'occasione per confrontarsi con quello che sta succedendo nel mercato attuale.

Il tragitto Biella-Milano sarà relativamente breve, ma negli anni di strada ne è stata fatta tanta. Monteleone Trasporti conta oltre 75 anni di attività, più di 240 mezzi su strada e una rete di filiali e partner per coprire Italia e oltre Europa. M&M Log, nata nel 2022, gestisce oggi oltre 68.000 m² di magazzino nel biellese e movimenta più di un milione di colli l'anno. Due storie diverse, una direzione comune: crescere senza smettere di investire. I quattro giorni di Transpotec Logitec rappresentano un'importante occasione di confronto, aggiornamento ed evoluzione.

L’innovazione tecnologica e delle competenze nei campi della mobilità e della logistica ha ricadute positive sul tessuto economico locale: partecipare non vuol dire soltanto farsi conoscere, ma anche scoprire nuove soluzioni che permetteranno di potenziare ulteriormente l’offerta dei servizi garantiti da Monteleone Trasporti e M&M Log.

Il distretto biellese è costellato da migliaia di imprese, accomunate da necessità simili. Il tessile è l’espressione più nota dell’area industriale, ma una gestione efficace delle merci e del loro trasporto è basilare per lo sviluppo di qualsiasi settore.

In questo senso la partecipazione a eventi come Transpotec Logitec si rivela molto più che strategica, perché tutto ciò che sta trasformando il mercato si riunirà a Fiera Milano. Tra i temi cruciali rientrano la digitalizzazione della logistica, la gestione delle flotte, le energie alternative e le nuove motorizzazioni, l’efficienza e l’automazione dei processi, l’intermodalità e la logistica urbana.

L’invito è di incontrare questa realtà biellese anche a Transpotec Logitec. Agli stand F19 e G20 potrete scoprire servizi su misura e offerte per qualsiasi tipo di business, garantiti dall’esperienza e dalla professionalità di Monteleone Trasporti e M&M Log.