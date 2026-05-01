venerdì 01 maggio
Lavori in corso a Veglio: chiusura temporanea della SP 200
Lavori in corso a Veglio: chiusura temporanea della SP 200
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Valli Mosso e Sessera | 01 maggio 2026, 08:50

Lavori in corso a Veglio: chiusura temporanea della SP 200

Lavori in corso a Veglio: chiusura temporanea della SP 200

Lavori in corso a Veglio: chiusura temporanea della SP 200

Modifiche temporanee alla viabilità lungo la strada provinciale 200, nel tratto delle Valli di Mosso compreso tra il km 12+000 e il km 12+300, nel territorio comunale di Veglio.

La Provincia di Biella ha disposto la chiusura al traffico dal 4 al 29 maggio 2026, nelle fasce orarie 8.30-13.30 e 15.30-17.00, con esclusione dei sabati e dei giorni festivi. Il provvedimento è legato alla necessità di eseguire interventi di abbattimento di piante lungo la carreggiata. Durante gli orari di chiusura sarà comunque garantito il passaggio ai mezzi di emergenza, di soccorso e al trasporto pubblico locale. Sarà inoltre attivato un percorso alternativo e installata la segnaletica necessaria per indicare le deviazioni, che verrà posizionata almeno 48 ore prima dell’avvio delle limitazioni.

La chiusura entrerà in vigore con l’effettiva posa dei cartelli lungo il tratto interessato.

G. Ch.

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