Euro-Giovani fa tappa a Salussola: salute, buone pratiche e cammino nella natura FOTO

Prosegue il percorso di Euro-Giovani, che ha fatto tappa a Salussola con un appuntamento dedicato alla promozione di stili di vita sani, buone pratiche e attività all’aria aperta. L’iniziativa, rivolta ai giovani dai 15 ai 34 anni, si è svolta nel pomeriggio di sabato 25 aprile.

All’evento hanno partecipato amministratori locali di diversi Comuni del territorio, tra cui i rappresentanti di Ponderano e Cerrione, quest’ultimo capofila del progetto. Presenti anche Anna Maria Zerbola, madrina dell’iniziativa, numerosi giovani e la dottoressa Bigatti, europrogettista che ha contribuito alla realizzazione del percorso insieme al Comune di Cerrione.

Il programma si è aperto con un momento di confronto sugli stili di vita sani e sulle buone pratiche quotidiane, seguito da un approfondimento sulle comunità attive e sui gruppi di cammino. In questo contesto è intervenuto Massimo, conduttore del gruppo di cammino di Lessona, mentre Mario, presidente dei VPS, ha condiviso l’esperienza del gruppo di cammino di Salussola.

A seguire, spazio alla parte pratica con una camminata nei dintorni del paese: una passeggiata lenta, immersa nella natura, che ha tradotto in esperienza concreta i temi affrontati durante l’incontro.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al gruppo di cammino di Salussola per la collaborazione, così come a tutti i partecipanti intervenuti all’iniziativa.