venerdì 01 maggio
“Camminare nella storia”: passeggiata guidata tra le frazioni Pray
“Camminare nella storia”: passeggiata guidata tra le frazioni Pray
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CULTURA E SPETTACOLI | 01 maggio 2026, 08:30

“Camminare nella storia”: passeggiata guidata tra le frazioni Pray

“Camminare nella storia”: passeggiata guidata tra le frazioni Pray

“Camminare nella storia”: passeggiata guidata tra le frazioni Pray

Sabato 2 maggio 2026 a Pray è in programma “Camminare nella storia di Pray”, una passeggiata guidata da Marcello Vaudano alla scoperta delle frazioni della sponda sinistra.

Il ritrovo è fissato alle 15 alla sede della Pro Loco, in via Roma 1/F, con rientro previsto alle 18. L’iniziativa è gratuita e si svolgerà a ritmo lento, adatto a tutti. Si consiglia di indossare scarpe comode. L’appuntamento offre l’occasione per conoscere più da vicino il territorio, attraversando luoghi legati alla storia e alla memoria locale.

G. Ch.

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