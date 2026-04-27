Su e giù per le rive a Soprana, è un successo l’evento che coniuga degustazioni e passeggiate nella natura (foto dalla pagina Facebook di Comune Valdilana)

Grande partecipazione per “Su e giù per le rive”, la bella passeggiata enogastronomica organizzata dalla Pro Loco di Soprana, vissuta in una giornata baciata dal sole tra natura, convivialità e sapori del territorio. Un percorso suggestivo tra sentieri e panorami, arricchito da ottimo cibo, degustazioni di qualità e da una splendida atmosfera di festa.

Dal Comune è giunto un sentito ringraziamento ai volontari della Pro Loco Soprana “per l’organizzazione e l’accoglienza che hanno reso anche questa edizione un bellissimo momento di comunità – si legge nella nota - Una giornata di sorrisi e condivisione che lascia, ancora una volta, ricordi speciali”.