 / Running e Trail

Running e Trail | 27 aprile 2026, 16:00

Su e giù per le rive a Soprana, è un successo l’evento che coniuga degustazioni e passeggiate nella natura

Su e giù per le rive a Soprana, è un successo l’evento che coniuga degustazioni e passeggiate nella natura (foto dalla pagina Facebook di Comune Valdilana)

Su e giù per le rive a Soprana, è un successo l’evento che coniuga degustazioni e passeggiate nella natura (foto dalla pagina Facebook di Comune Valdilana)

Grande partecipazione per “Su e giù per le rive”, la bella passeggiata enogastronomica organizzata dalla Pro Loco di Soprana, vissuta in una giornata baciata dal sole tra natura, convivialità e sapori del territorio.  Un percorso suggestivo tra sentieri e panorami, arricchito da ottimo cibo, degustazioni di qualità e da una splendida atmosfera di festa. 

Dal Comune è giunto un sentito ringraziamento ai volontari della Pro Loco Soprana “per l’organizzazione e l’accoglienza che hanno reso anche questa edizione un bellissimo momento di comunità – si legge nella nota - Una giornata di sorrisi e condivisione che lascia, ancora una volta, ricordi speciali”.

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore