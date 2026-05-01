Due giorni di festa e preghiere a Sagliano Micca per la Madonna del Sabato

Due giorni di festa a Sagliano Micca per la Madonna del Sabato. Sarà un momento di profonda spiritualità che, ogni anno, richiama un gran numero di fedeli e cittadini.
Si comincia domani, 2 maggio, alle 18, con la Santa Messa nella chiesa parrocchiale del paese affacciato sulla Valle Cervo.
Domenica 3 maggio, invece, alle 10.30, avrà inizio la solenne processione per le vie di Sagliano, con accompagnamento della banda musicale. Alle 11, avrà inizio la funzione eucaristica con la partecipazione della corale parrocchiale. Seguirà poi, alle 12.30, il pranzo conviviale al Polivalente, con pomeriggio in allegria.