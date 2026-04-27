Nuova escursione per l’Auser Cossato, visita al Santuario della Novareia

Sono tornate nel Biellese le giornate di (ri)scoperta del nostro territorio a cura dell’Auser Cossato. Nei giorni scorsi, approfittando delle bellissime giornate di sole, la nutrita comitiva si è recata in visita al Santuario mariano della Novareia, situato in alta Valsessera, nel comune di Portula. Un’occasione per riscoprire uno dei luoghi religiosi più suggestivi della nostra provincia, immerso in un verde paesaggio, oltre a formare nuove amicizie e dar vita a momenti di profonda socialità.
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