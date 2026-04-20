Cerrione in festa per i 90 anni degli Alpini, c'è anche la consigliera regionale Elena Rocchi

Un fine settimana di grandi anniversari per i Gruppi Alpini del territorio: sabato il Gruppo di Alice Castello (VC), dipendente dalla Sezione ANA Biella, ha festeggiato i 45 anni di fondazione, mentre domenica il Gruppo di Vergnasco, Cerrione e Magnonevolo ha celebrato il 90° compleanno.

«La grande famiglia degli Alpini è una risorsa impagabile per il nostro territorio – ha detto la consigliera regionale Elena Rocchi (Lista Civica Cirio Presidente PML), vice presidente della VII Commissione Enti Locali, che ha preso parte a entrambe le cerimonie - Gli Alpini sono esempi di dedizione e disponibilità e senza di loro tanti eventi non si potrebbero realizzare, da sempre rappresentano una soluzione a tante incombenze dei nostri Comuni. Gli Alpini sono però anche un fondamentale collante per la nostra società: costruiscono relazioni, distribuiscono legami sociali, offrono un approccio alla nostra comunità in cui nessuno viene lasciato indietro».

«Ringrazio tutti gli Alpini delle Sezioni e dei Gruppi del nostro territorio – ha concluso Rocchi – e rivolgo un pensiero alle loro famiglie che condividono con loro la dedizione al territorio, accettando le loro assenze per “servizio” e spesso mettendosi all’opera insieme a loro. L’amore per i loro comuni e per il Biellese si concretizza, infatti, in tempo, energia e idee messe a disposizione della comunità, in una storia di servizio che si tramanda dai Veci ai Bocia e da decenni, come nel caso degli Alpini di Alice Castello, Vergnasco, Cerrione e Magnonevolo, costruisce una comunità più forte, più unita e più vicina a chi è in difficoltà».