Cade in moto a Magnano: in ospedale un ragazzo di Torino

Poco prima delle 18:00 di ieri, lunedì 20 aprile, si è verificato un incidente stradale a Magnano, all’altezza del golf club.

Si è trattato di un sinistro autonomo che ha coinvolto una moto, con intervento in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Mongrando e il personale del 118. Il conducente, un uomo del 2000 residente in provincia di Torino, è stato trasportato al pronto soccorso dagli operatori sanitari per gli accertamenti del caso. I carabinieri si sono successivamente recati in ospedale, dove l’uomo è stato dimesso, senza gravi conseguenze. Proseguiranno ulteriori accertamenti in merito.