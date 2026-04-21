Pralungo, il consigliere comunale Mirabile all’Assemblea nazionale dell’ANCI Giovani

Presente anche un biellese alla XV Assemblea nazionale dell’ANCI Giovani, andata in scena nei giorni scorsi a Napoli. Si tratta di Lorenzo Mirabile, capogruppo di maggioranza del comune di Pralungo. “Un evento rivolto agli amministratori comunali under 35 di tutta Italia – dichiara - Ho partecipato in qualità di consigliere comunale di Pralungo, raccogliendo spunti e confrontandomi con tante persone sulle difficoltà e sulle opportunità che i nostri territori devono saper cogliere”.