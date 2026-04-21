 / Valle Cervo

Valle Cervo | 21 aprile 2026, 11:20

Pralungo, il consigliere comunale Mirabile all’Assemblea nazionale dell’ANCI Giovani

Pralungo, il consigliere comunale Mirabile all’Assemblea nazionale dell’ANCI Giovani (foto dalla pagina Facebook di Pralungo in Comune)

Pralungo, il consigliere comunale Mirabile all’Assemblea nazionale dell’ANCI Giovani (foto dalla pagina Facebook di Pralungo in Comune)

Presente anche un biellese alla XV Assemblea nazionale dell’ANCI Giovani, andata in scena nei giorni scorsi a Napoli. Si tratta di Lorenzo Mirabile, capogruppo di maggioranza del comune di Pralungo. “Un evento rivolto agli amministratori comunali under 35 di tutta Italia – dichiara - Ho partecipato in qualità di consigliere comunale di Pralungo, raccogliendo spunti e confrontandomi con tante persone sulle difficoltà e sulle opportunità che i nostri territori devono saper cogliere”.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore