Pralungo, il consigliere comunale Mirabile all’Assemblea nazionale dell’ANCI Giovani

Presente anche un biellese alla XV Assemblea nazionale dell’ANCI Giovani, andata in scena nei giorni scorsi a Napoli. Si tratta di Lorenzo Mirabile, capogruppo di maggioranza del comune di Pralungo. “Un evento rivolto agli amministratori comunali under 35 di tutta Italia – dichiara - Ho partecipato in qualità di consigliere comunale di Pralungo, raccogliendo spunti e confrontandomi con tante persone sulle difficoltà e sulle opportunità che i nostri territori devono saper cogliere”.
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