Tennistavolo, Splendor nona forza in Piemonte: 2 podi nella classifica finale con Ingribelli e Zoppello FOTO

Si è concluso il Grand Prix regionale giovanile di tennistavolo con un brillante finale per i colori gialloverdi dello Splendor Autogarbaccio/MB Line.

Nono posto nella classifica regionale per la società cossatese che ha dovuto fare fronte a un ricambio generazionale rispetto allo scorso anno dove giunse quinta nella generale a squadre. Ma la soddisfazione è comunque notevole perché vede la conferma nei risultati dell’ottimo lavoro di tecnici, istruttori e sparring.

Piazzamento di valore per il piccolo Leonardo Ingribelli, secondo assoluto nella generale under nove , mentre nell'under 19/21 Mattia Zoppello centra un bellissimo terzo posto assoluto, e un ottavo posto assoluto nell' under 17 . Alla finale hanno partecipato, con buoni risultati anche Lorenzo Caschili, Leonardo Alvarado e Andrea Saitta, tutti e tre nei primi venticinque assoluti nelle loro categorie.

Il Grand Prix ha dunque emanato gli ultimi verdetti, e riprenderà con la nuova stagione a ottobre.