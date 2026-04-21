A Valdilana un incontro informatico sul servizio di ristorazione scolastica

Il comune di Valdilana invita giovani e famiglie ad un incontro informativo dedicato al servizio di ristorazione scolastica. Un’occasione importante per conoscere da vicino cosa mangiano gli alunni e come vengono preparati i menù.

Durante l’incontro si parlerà di: mensa scolastica, aspetti nutrizionali, qualità dei pasti e criteri di elaborazione dei menù.

Interverrà la dietista di Italia Chef, dott.ssa Francesca Solari, per approfondire l’importanza di una corretta alimentazione e rispondere a tutte le domande. Sarà uno spazio aperto per confrontarsi, chiarire dubbi e condividere suggerimenti.

L'evento si terrà nella sala dell’ex asilo “Cerino Zegna”, in frazione Ronco 4, nel comune di Valdilana, alle 18 di giovedì 23 aprile. La partecipazione è aperta a tutti i genitori.