Salussola Volley batte Valsesia e trascina la sfida alla “bella”

Il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley risponde presente. Dopo la sconfitta dell’andata, i biellesi hanno trasformato la serata di ieri, lunedì 20 aprile, in una prova di forza, superando il Valsesia Volley per 3-1 nella gara di ritorno dei quarti di finale playoff.

Spinta dal pubblico di casa, la formazione biellese è partita subito con grande determinazione, mettendo in chiaro le proprie intenzioni con un primo set dominato. Nonostante la reazione degli ospiti nel secondo parziale, la squadra ha saputo riordinare il proprio gioco, ritrovando lucidità e precisione in attacco fino a riportare in equilibrio la serie.

Un successo costruito dal gruppo, accompagnato da grande intensità in difesa e da una gestione più efficace dei momenti decisivi, elemento che era mancato nella sfida precedente.

Grazie a questa vittoria, il confronto tra le due formazioni è ora in perfetta parità. Per stabilire chi accederà alle semifinali sarà dunque necessaria gara 3, la “bella”, uno spareggio senza appello in cui non sarà più consentito sbagliare. L’invito ai tifosi è per venerdì 24 aprile alle 21, alla palestra comunale di Salussola, per la sfida decisiva in programma sul campo di casa.