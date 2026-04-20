A Campiglia Cervo pollici in alto per il mercatino di primavera FOTO

Ha richiamato un gran numero di visitatori il mercatino di primavera, andato in scena nella giornata di ieri, domenica 19 aprile, nel comune di Campiglia Cervo. Una giornata contrassegnata dalla convivialità, unita alla tradizione e alla scoperta della Valle Cervo. In campo diverse realtà della zona, assieme al Comune.

Hobbisti ed espositori sono stati distribuiti in vari punti del paese creando un vero e proprio percorso immerso nella natura. Non è mancata la musica così come le degustazioni di prodotti tipici, i laboratori e le attività ludiche rivolte ai più piccoli. L’evento ha dato l’opportunità di far conoscere anche la storia locale con le visite guidate, molto apprezzate, alla Società Operaia e al Museo delle Scuole Tecniche per la soddisfazione degli organizzatori.