Lutto nel Biellese per la morte di Massimo Fusaro, aveva 60 anni

Lutto nel Biellese per la morte prematura di Massimo Fusaro, mancato nei giorni scorsi all’affetto dei suoi cari. Aveva 60 anni. A darne il doloroso annuncio la moglie, assieme ai familiari e ai parenti tutti. Come riportato dall’Impresa Funebre Botta, l’ultimo saluto avrà luogo alle 15 di giovedì 23 aprile nella sala del commiato del Tempio Crematorio di Biella.