Lutto nel Biellese per la morte prematura di Massimo Fusaro, mancato nei giorni scorsi all’affetto dei suoi cari. Aveva 60 anni. A darne il doloroso annuncio la moglie, assieme ai familiari e ai parenti tutti. Come riportato dall’Impresa Funebre Botta, l’ultimo saluto avrà luogo alle 15 di giovedì 23 aprile nella sala del commiato del Tempio Crematorio di Biella.
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Lutto nel Biellese per la morte di Massimo Fusaro, aveva 60 anni
Lutto nel Biellese per la morte prematura di Massimo Fusaro, mancato nei giorni scorsi all’affetto...