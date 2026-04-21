Incendio a Vigliano, avviata una raccolta fondi per la famiglia sfollata

La solidarietà non conosce confini. Nei giorni scorsi, è stata avviata una raccolta fondi a favore di una famiglia di Vigliano Biellese, colpita duramente dall’incendio che ha colpito in pieno il condominio di via Milano, situato a pochi passi dal Municipio del paese.

A darne notizia la Biellese 1902, in una nota apparsa sui propri canali social: “Venerdì scorso, a Vigliano, un incendio ha distrutto completamente un appartamento. Una famiglia con quattro bambini piccoli ha perso tutti i propri beni: vestiti, oggetti di uso quotidiano, giochi, effetti personali. Uno dei bimbi fa parte della scuola calcio del nostro Settore Giovanile. Oltre che come società sportiva, ci sentiamo coinvolti come comunità".

E aggiunge: "La Biellese si è già attivata per fornire al piccolo tutto il necessario per tornare in campo. Ma il bisogno va oltre: la famiglia si trova ora ad affrontare un momento molto difficile e ha necessità di ricostruire, passo dopo passo, la propria quotidianità. Per questo è stata avviata una raccolta fondi, con l’obiettivo di sostenere le prime necessità e aiutare i genitori a garantire ai propri figli ciò che serve nel quotidiano. Invitiamo chi può a dare un contributo, anche piccolo. In momenti come questi, la vicinanza concreta fa la differenza. Questo è il link: https://www.gofundme.com/.../dalla-ceneri-alla-speranza... Grazie a tutti coloro che vorranno dare una mano”.