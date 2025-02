Tante cose da fare a Biella nel we del 14, 15 e 16 febbraio

Venerdì 14

- Candelo, ore 18 presso Culturalmente, Storia della Russia – Dinastie regnanti *– incontro a cura di Liudmila Pirojenko.

- Bocchetto Sessera, Tavigliano, BI, Ciaspolata di San Valentino e cena sotto le stelle

- Biella Chiavazza carnevale, spettacolo al teatro Cucarosello, intitolazione palco del teatro al Cucu Franco Caucino

- Valdengo, serata danzante alle 21 a La Peschiera con le maschere del Barazzetto per carnevale

Sabato 15

- Cossato, verso l'Adunata, concerto coro La Campagnola e coro Genzianella ore 21 presso parrocchia dell'Assunta

- Biella, Bi Box, via Italia, 38 (interno cortile) 'ANCH'O SONO UN RITRATTO URBANO' Laboratorio per bambini

- Quaregna Cerreto, "Carnevale in Festa" organizzato dalla Pro loco AQuaregna alle ore 19 con una apericena al polivalente.

- Biella, sfilata di apertura e consegna chiavi della città al Gipin. Ore 14 ritrovo in piazza del Monte, 14,30 sfilata delle maschere in via Italia, ore 16 merenda e animazione al centro I Giardini ore 17 consegna delle chiavi a Palazzo Oropa

- Mongrando, "Mongrando in alto", gara podistica

- Bielmonte, Oasi Zegna, seconda edizione dell'Artignaga Snow Trail, corsa su neve podistica, non competitiva

- Biella, Intervista a Ida Castiglioni: navigatrice e giornalista ore 15:30 Palazzo Ferrero evento di Lega Navale Biella e Voci di Donne

- Candelo, sala affreschi omaggio a Maria Rigoni Stern, ore 11 apertura mostra, 16,15 incontro con lo scrittore Giuseppe Mendicino

- Cavaglià, Un concerto sulla storia Alpina, alle 21, al salone polivalente

- Bielmonte, Piazzale 2, Battesimo delle ciaspole

- Gaglianico, Un concerto dedicato alle donne, alle 21, nell'Auditorium

- Biella, con inizio alle ore 19:30, gran favata di “Su Nuraghe”, entra nel vivo il Carnevale dei Sardi di Biella.

- Biella, Spazio Teatrando, via Ogliaro, 5, 6° Gran Tour delle Fiabe

- Bocchetto Sessera, Tavigliano, BI, Escursioni sulla neve con la luna piena

- Tavigliano, Bocchetto Sessera, Snow Bike sotto la luna

Domenica 16

- Biella Chiavazza, carnevale, sfilata, ritrovo in piazza alle 13,30, partenza alle 14

- Cossato, fagiolata Spolina dalle 11,45 e parrocchia Santa Maria dell'Assunta dalle 12

- Vigliano, fagiolata

- Biella, Oropa, Visite guidate al Santuario

- Biella, Spazio Teatrando, via Ogliaro, 5, 6° Gran Tour delle Fiabe

- Bielmonte, Piazzale 2, Battesimo delle ciaspole

- Cossato, Teatro Comunale, spettacolo alle 16, PREZZEMOLINA

- Quaregna Cerreto, carnevale, alle ore 14.30 giochi dedicati ai bambini in maschera e una gara di dolci. La manifestazione si svolgerà al Salone Polivalente.

- Oropa, ciaspolata con partenza dal piazzale funivie ritrovo 8,30 partenza ore 9

- Biella, Semincontri ore 16 presso Cittàdell'arta, sala Arcipelago

- Valdengo, Cross di Valdengo, 4° edizione

- Azeglio, fagiolata "Sal dos" 10.30 Santa Messa, ore 11,30 estrazione sciarpa, distribuzione fagioli

- Campiglia, fagiolata Alpini

MOSTRE

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso Piazzo 25, Mostra Fotografica collettiva del Fotoclub Biella dalle 9 alle 18

- Biella, Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14, Placido Castaldi: una vita per l'arte. Orari mostra: da lunedì a venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 17.30 - sabato e domenica dalle ore 16 alle 19.

- Sala Biellese, via Ottavio Rivetti 5, dal 25/1 al 23/02 "Porrajmos. Altre tracce sul sentiero per Auschwitz". Realizzata dall’Istituto di Cultura Sinta di Mantova e dall’Associazione Nevo Drom di Bolzano. Da lunedì a venerdì, su appuntamento sabato & domenica, dalle 14:30 alle 17:30.

- Biella, La mostra “Steve McCurry. Uplands&Icons”, allestita nel polo culturale di Biella Piazzo, all’interno dei palazzi Gromo Losa e Ferrero. Fino al 18 maggio. Orari mostra: mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle 19 - venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 19.