Running, Mongrando in Alto 2025: a febbraio la decima edizione.

Sabato 15 febbraio 2025 torna "Mongrando in Alto" , la corsa podistica non competitiva organizzata dall'associazione La Vetta Running in collaborazione con la Parrocchia di San Lorenzo. Giunta alla sua decima edizione, l'iniziativa prevede anche una passeggiata ludico-motoria e una sessione di nordic walking, offrendo a tutti l'opportunità di effettuare un percorso suggestivo tra le frazioni di San Lorenzo, San Michele, Ruta e Graziano , per un totale di 5,6 km .

L'evento sarà dedicato a Luisella e Fabrizio, con partenza prevista dalla Parrocchia di San Lorenzo a Mongrando. Il programma della giornata prevede:

- Ore 14:00 – Ritrovo presso la Parrocchia di San Lorenzo.

- Ore 15:00 – Partenza della passeggiata e del nordic walking.

- Ore 15:30 – Partenza della corsa non competitiva.