False proposte di investimenti online, attenti alla nuova truffa che usa anche l'IA

“Attenzione alla diffusione online di articoli, video e interviste completamente falsi, presentati da volti noti o figure politiche e istituzionali per aumentarne la credibilità. Sono state utilizzate le voci, i video e l’immagine di noti giornalisti e alti rappresentanti istituzionali, i cui interventi televisivi - originariamente genuini - sono stati alterati e modificati attraverso tecniche di intelligenza artificiale, con la creazione di video promozionali deepfake nei quali sembrano sponsorizzare forme di investimenti online”. A lanciare l'allarme la Polizia Postale sul proprio sito web.

E aggiunge: “Si tratta di una truffa. Questi contenuti promuovono presunti investimenti sicuri o ad alto rendimento, collegati in realtà a piattaforme truffaldine create per ingannare gli utenti. I cybercriminali utilizzano tecniche di intelligenza artificiale (deepfake) per riprodurre in modo estremamente realistico volti, voci e movimenti, attribuendo a persone pubbliche dichiarazioni mai riportate”.

Da qui, la Polizia d Stato condivide alcuni semplici consigli: diffidare da articoli, video o interviste che promuovono investimenti garantiti o rendimenti elevati, prestando attenzione anche agli annunci sponsorizzati sui social; verificare sempre la fonte ufficiale delle notizie e consultare i siti della ESMA, Consob e Banca d’Italia per essere sicuri di rivolgersi ad intermediari autorizzati. In più è sempre meglio non seguire link o banner pubblicitari che rimandano a piattaforme sconosciute, oltre a segnalare l’accaduto attraverso il portale del Commissariato di PS Online”.