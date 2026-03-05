Piedicavallo, luci al led e restyling energetico: nuovo volto per il Teatro Regina Margherita

Nei giorni scorsi, si sono conclusi i lavori di efficientamento energetico al Teatro Regina Margherita di Piedicavallo, da anni punto di riferimento della tradizione culturale dell'alta Valle Cervo.

In un'ottica di risparmio e maggior funzionalità energetica, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Rosazza Prin ha optato per il rifacimento totale dell'impianto di illuminazione con luci e fari al led a cui si aggiunge un rinnovato impianto audio e video, oltre a nuove luci di scena, attrezzature e funzionalità tecniche.

“I lavori sono stati effettuati nel corso dell'autunno e dell'inverno scorso, durante la pausa invernale degli spettacoli – dichiara il primo cittadino – Per questo intervento sono stati impiegati circa 40mila euro di fondi statali. Il cronoprogramma è stata ampiamente rispettato giusto in tempo per l'inizio della rassegna del cinema di montagna”.