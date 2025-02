A Vigliano si preparano i paioli, è in arrivo la Fagiolata di San Michele (foto delle scorse edizioni)

Come tutti gli anni, la comunità di San Michele, a Vigliano Biellese, si prepara per assaporare la classica fagiolata di Carnevale. L'appuntamento è per le 12.30 di domenica 16 febbraio, con la distribuzione della pietanza.