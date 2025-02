Giuseppe Mendicino a Candelo: l'incontro col biografo di Mario Rigoni Stern.

Sabato 15 febbraio alle 10.30, presso il Centro culturale Le Rosminiane (sala Affreschi) a Candelo, si terrà un incontro con Giuseppe Mendicino, principale biografo di Mario Rigoni Stern.

Mendicino ha dedicato numerosi studi allo scrittore di Asiago (1921-2008), tra cui Mario Rigoni Stern. Un ritratto (Laterza, 2021) e Il coraggio di dire no (Einaudi, 2013). Attraverso una prosa chiara e coinvolgente, restituisce la figura di Rigoni Stern: il reduce della campagna di Russia raccontato ne Il sergente nella neve; l’osservatore attento dell’Altipiano dei Sette Comuni e delle sue meraviglie naturali; il narratore che ha saputo dare voce agli ultimi, facendo emergere valori come amicizia, libertà e solidarietà.

L’amore per la natura, la profonda etica civile e la scrittura semplice ma intensa sono tratti distintivi di Rigoni Stern, che Mendicino mette in luce con affetto e competenza, anche grazie a immagini inedite fornite dal figlio dello scrittore. La biografia si presenta come un viaggio emozionante nella vita e nei pensieri di uno dei più grandi autori del Novecento italiano.