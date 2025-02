Calcio, insulti razzisti verso un giocatore di 13 anni: la denuncia del Saint-Vincent Chatillon

Una brutta pagina sportiva è stata scritta lo scorso weekend. Stando a quanto dichiarato dall'ASD Saint-Vincent Chatillon, sarebbero state pronunciate frasi razziste all'indirizzo di un loro giocatore nel corso di una gara di calcio.

Lo denuncia la stessa società sui propri canali ufficiali social: “Siamo davvero indignati e delusi per le parole razziste arrivate dalle tribune nei confronti del nostro ragazzo nella partita di campionato Giovanissimi Provinciale Under 14 contro il Ponderano. Sentire parole come 'scimmia di m...' per qualificare un ragazzo di colore di 13 anni da degli adulti, oltrettutto genitori, è davvero qualcosa di incommentabile. Denunciamo tutto ciò con assoluta fermezza e pretendiamo una giusta e severa punizione. Non possiamo pretendere che i nostri ragazzi condannino il razzismo se noi adulti portiamo questi esempi in un campo da calcio. Chiediamo un intervento della federazione per condannare tutto ciò e tutelare il nostro ragazzo”.

In breve tempo, la notizia è apparsa sui principali organi di informazioni nazionali. Sul tema è intervenuto il Ponderano Calcio, per bocca del suo presidente Ermanno Rosso: “Un fatto grave e antipatico, da condannare senza se e senza ma. Stiamo facendo le verifiche del caso ma a quanto sembra non è un nostro tesserato. Una volta accertato il presunto responsabile, saranno adottati seri provvedimenti”.