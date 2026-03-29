Calcio: dopo i papà, scendono in campo le mamme della Biellese

Dopo l’iniziativa dedicata ai papà, andata in scena nel pre-partita di Biellese-Celle Varazze, allo stadio “Pozzo-La Marmora”, in occasione della gara interna contro il Saluzzo, la Biellese 1902 ha voluto rendere omaggio alle mamme.

Poco prima del fischio d’inizio, un gruppo di mamme dei giocatori della Prima Squadra è entrato sul terreno di gioco indossando la seconda maglia rossa dei propri figli, per accogliere l’ingresso delle due formazioni.

Ad accompagnare il loro ingresso in campo sono state le parole dello speaker dello stadio: "Dietro ogni partita ci sono i loro incoraggiamenti, c’è la loro presenza, c’è il loro esempio. Anche quando il cammino si fa in salita, quando tutto sembra impossibile, sono sempre le prime a crederci. Questa sera, tutti insieme — noi e i loro ragazzi in campo — vogliamo ringraziarle: per esserci in ogni momento".

Un’iniziativa pensata per dare spazio a chi, spesso lontano dai riflettori, contribuisce ogni giorno con presenza, sostegno e vicinanza al percorso sportivo dei propri figli.