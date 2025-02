Calcio, Ponderano accusato di razzismo, una mamma: "'Accuse infondate, il calcio deve unire"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Siamo profondamente rammaricati per le accuse di razzismo rivolte alla nostra squadra e alle famiglie presenti.

Condanniamo ogni forma di discriminazione e, proprio per questo, riteniamo inaccettabile essere calunniati con affermazioni così lontane dalla realtà.

Se qualcuno avesse davvero pronunciato parole così gravi e offensive, nessuno di noi sarebbe rimasto impassibile: io per prima, come Italomarocchina e fermamente contraria a qualsiasi forma di razzismo, sarei intervenuta senza esitazione. La nostra società accoglie ragazzi di diverse origini, e il rispetto per la multiculturalità è un valore che viviamo ogni giorno.

Il calcio deve unire, non dividere, e auspichiamo che episodi come questo vengano affrontati con obiettività, senza alimentare tensioni ingiuste e infondate".