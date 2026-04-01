Tra tradizione e innovazione, ecco il cioccolato di Pasqua firmato Massera FOTO

La tradizione che si rinnova, il gusto che racconta una storia lunga generazioni. A Biella, la Pasticceria Massera rappresenta da anni un punto di riferimento per chi cerca qualità, autenticità e passione artigianale. Oggi, sotto la guida di Stefania Massera, assieme ai genitori Gianni e Morena, ai fratelli Tiziano e Gabriele e alla sorella Sabrina, l’azienda continua a portare avanti un’eredità familiare fatta di valori solidi, attenzione alle materie prime e amore per il mestiere.

Un percorso che affonda le sue radici nel passato e che, generazione dopo generazione, ha saputo evolversi senza mai perdere la propria identità. La gestione resta infatti profondamente legata alla tradizione di famiglia: ogni prodotto nasce da ricette custodite e reinterpretate con sensibilità contemporanea, mantenendo sempre al centro la qualità.

In questo periodo dell’anno, l’attenzione si concentra inevitabilmente su uno dei protagonisti più amati: il cioccolato. In laboratorio, la lavorazione del cacao diventa un’arte che prende forma in creazioni raffinate e golose, pensate per celebrare la Pasqua con gusto ed eleganza.

Uova di cioccolato artigianali, curate nei minimi dettagli sia nella scelta delle materie prime sia nella decorazione, affiancano praline, soggetti pasquali e specialità che esaltano le diverse sfumature del cacao. Dalle varianti più classiche al fondente intenso, fino alle proposte più creative, ogni prodotto racconta una ricerca costante dell’eccellenza.

Non si tratta solo di dolci, ma di vere e proprie esperienze sensoriali, capaci di unire estetica e sapore. La filosofia della Pasticceria Massera resta quella di sempre: offrire qualcosa di unico, che sappia emozionare e creare un legame con il cliente. In un mondo che cambia rapidamente, realtà come questa dimostrano come la tradizione possa essere ancora un valore vincente. Grazie alla dedizione di Stefania Massera e alla continuità familiare, la pasticceria continua a essere un simbolo di qualità artigianale nel territorio biellese, soprattutto nei momenti più significativi dell’anno come la Pasqua.

E proprio attraverso il cioccolato, la Pasticceria Massera rinnova ogni anno il suo impegno: trasformare ingredienti semplici in piccoli capolavori di gusto.