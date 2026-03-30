ACF Biellese, Pertel firma una tripletta: in goal anche Tintori

ACF Biellese a segno quattro volte nell'ultima gara, con Pertel protagonista assoluta del primo tempo e Tintori in rete nella ripresa.

La formazione iniziale dell’ACF Biellese comprendeva Marazzato, Pertel, Giletto, Nitti, Cavagnetto, Carazzolo, Pipino, Sorze, Sorlei, Tintori e Demargherita. A disposizione Artiglia e Paonessa.

Nel corso della partita sono stati effettuati questi cambi: Quercioli è subentrato a Nitti all’11’ del primo tempo, Bellon ha preso il posto di Carazzolo al 18’ del primo tempo, Ingannamorte è entrata all’11’ del secondo tempo al posto di Sorze, mentre Nerva è subentrata a Sorlei al 23’ della ripresa.

Per quanto riguarda il tabellino dei marcatori, nel primo tempo Pertel è andata a segno al 4’, al 42’ e al 43’, realizzando così una tripletta personale. Nel secondo tempo, al 9’, è arrivata anche la rete di Tintori.

"Un campo difficile - dichiara il mister - il primo tempo ci ha messi in difficolta, ma nel secondo siamo riusciti a gestire la partita".