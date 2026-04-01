Biella, il profumo delle feste in via San Filippo: il viaggio nel gusto di Mosca1916 per Pasqua e Pasquetta FOTO

Con l’avvicinarsi della Pasqua 2026, il cuore gastronomico di via San Filippo a Biella torna a battere con forza. Mosca1916, vera e propria istituzione del gusto locale, ha svelato il suo programma per le festività, confermandosi punto di riferimento per chi cerca l’eccellenza della materia prima unita alla comodità della gastronomia d'autore. La strategia della storica bottega è chiara: tutelare i sapori del territorio biellese strizzando l’occhio alle nuove esigenze di praticità e ai riti immancabili della Pasqua e della Pasquetta.

Il fulcro dell’offerta per la domenica resta la macelleria, fiore all'occhiello dell'attività, dove l’agnello delle valli biellesi e il capretto tornano a essere i protagonisti indiscussi. La filosofia di filiera corta garantisce carni tenere e dal sapore autentico, perfette per i grandi classici che definiscono il pranzo pasquale. Per chi invece desidera godersi la festa senza passare ore ai fornelli, la cucina propone una carta ricca di specialità pronte, che spaziano dalla classica Torta Pasqualina ai flan di asparagi, fino a piatti più raffinati come i nidi di mousse di tonno o la tartare di Fassone piemontese battuta al coltello. Non mancano primi da forno, secondi piatti e contorni pronti da portare in tavola.

Il viaggio nel gusto prosegue con il simbolo dolce della ricorrenza: la Colomba artigianale. Accanto alla ricetta classica, Mosca1916 ripropone la sua celebre versione al Moscato, un lievitato che si distingue per l'impasto soffice e profumato, ideale da servire accompagnato da una crema chantilly all’arancia o dallo zabaione torinese Zabà. Ma la proposta guarda con particolare attenzione anche al Lunedì dell'Angelo. Per la Pasquetta, il banco della macelleria si trasforma nel paradiso degli amanti della brace. La selezione dedicata alle grigliate all'aperto include spiedini preparati a mano, costine selezionate e la tipica salsiccetta, prodotta secondo l'antica ricetta di famiglia. Non mancano i tagli pregiati di manzo per chi non vuole rinunciare a una fiorentina d'autore, insieme a tomini e verdure già pronti per completare il barbecue perfetto.

In un mix tra eccellenze locali, come la Paletta Biellese e i formaggi delle nostre valli, e una selezione di vini del territorio, Mosca1916 invita i biellesi a riscoprire il piacere della tavola condivisa. Le porte del punto vendita sono aperte fino a tutta la giornata di sabato, confermando come, da oltre un secolo, questo indirizzo rimanga una tappa obbligata per chi cerca la qualità senza compromessi.