Insulti razzisti sul campo del Ponderano Calcio, Locca: "Riprovevole"

Come è normale che sia si continua a parlare di quanto pare sia successo domenica 9 febbraio durante una partita di calcio tra il Ponderano Calcio e l'Asd Saint-Vincent Chatillon sul campo biellese. I fatti sarebbero avvenuti nel primo tempo della sfida secondo quanto denunciato dalla squadra valdostana, ma la società piemontese ha smentito l'accaduto e spetterà dunque ora al giudice sportivo decidere sull'accaduto. Un ragazzino in campo della società valdostana sembra che sia stato insultato pesantemente dalla tribuna.

Un comportamento "riprovevole", per il sindaco Roberto Locca semmai venisse accertato. "Non è ammissibile che accadano cose di questo genere in un ambiente sportivo - commenta il primo cittadino -, che non ci sia rispetto da chi forse non era nemmeno in campo. Le persone hanno tutti gli stessi diritti. Io stesso ho fatto sport per una vita, ma non ho mai insultato nessuno, anzi: quando c'era qualcuno in difficoltà vedevo bene di aiutarlo. Lo sport serve per imparare a vivere in società, è un momento ricreativo e non deve esserci spazio per questi momenti inqualificabili".