La Cervo R.B., pareggio beffa a Pollone FOTO

Pareggio beffa a Pollone per La Cervo R.B. che, dopo un primo tempo chiuso in vantaggio, domina il secondo, ma subisce un gol rocambolesco che fissa il risultato sull’1-1. Biancoblu in campo con Baù, Giorgi (Colombo), Cerutti (Piras), Di Blasi, (Finotto), Caucino, Naingoran, Siviero, Niccolò Cinguino, Francesco Cinguino, Cavalli (D’Abbene) Giana.

Prima palla gol all’11’: dalla sinistra lancio lungo di Cerutti in area per Giana che devia al volo debolmente con il portiere di casa Andreatta che respinge. La Cervo in vantaggio al 39’: su angolo basso di Cavalli dalla destra destro al volo di Niccolò Cinguino che si infila alla sinistra di Andreatta. 42’: bella punizione di Manicardi larga un metro rispetto all’incrocio dei pali. Ripresa con molte più occasioni. 46’: corner da sinistra con scambio Girorgi-Cavalli chesi accentra e colpisce il palo. 53’: sull’out sinistro Cavalli triangola con Siviero che entra in area e calcia su Andreatta in uscita. 56’: questa volta il triangolo è sulla fascia destra tra Giana e Cavalli che incrocia di destro con una nuova respinta di Andreatta.

Clamoroso pareggio Pollone al minuto 77: dalla propria metà campo Manicardi calcia lungo una punizione: in area incomprensione Giorgi-Baù su chi deve intervenire, con la palla che rotola in porta. 82’: Caucino salva sulla linea opo un bello scambio tra gli attaccanti di casa. 90’: punizione di Giana: la difesa respinge su Nicolò Cinguino il cui destro sorvola di poco la traversa. L’ultima occasione nel recupero con Francesco Cinguino che riceve palla in area e gira largo di poco.

Per mister Andrea Ranieri la squadra doveva essere più cattiva: “Sul 1-0 dovevamo chiudere la partita: abbiamo creato 7 occasioni da gol ma non l’abbiamo buttata dentro. Nel secondo tempo Pollone ha trovato questo pareggio dopo non fatto avere praticamente nulla per impattare la gara”

“Siamo stati disattenti sul goal - analizza il match l’autore del gol Niccolò Cinguino - ma anche sfortunati. Adesso pensiamo a fare bene mercoledì in Coppa Piemonte e finire il campionato. Poi nei play off si vedremo cosa succede”

Play off che oggi sono una certezza dopo che Strambinese, battendo 3-0 Sporting Issogne, vince il campionato e sale in Seconda Categoria. “C’è la possibilità di finire a pari punti con La Romanese. – commenta mister Ranieri – In quel caso giocheremo in casa contro di loro la prima gara di play off avendoli battuti due volte in campionato”.