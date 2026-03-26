Calcio, c'è anche un giovane della Biellese al Torneo delle Regioni

C’è anche un po’ di Biella in Puglia, dove è in programma il prestigioso 𝐓𝐨𝐫𝐧𝐞𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐢.

Achille Bellini, attaccante dell’Under 17 della Biellese, è stato infatti convocato nella selezione 𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟕 𝐏𝐢𝐞𝐦𝐨𝐧𝐭𝐞 𝐞 𝐕𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐝’𝐀𝐨𝐬𝐭𝐚: un traguardo importante che premia impegno, crescita e qualità dimostrate durante la stagione.

Inserito nel gruppo guidato da mister Gianfranco Marangon, Bellini si confronterà con alcune delle migliori rappresentative regionali italiane, vivendo un’esperienza di alto livello sia sportivo sia umano.

L’Under 17 Piemonte e Valle d’Aosta è inserita nel girone B, insieme a Calabria, Liguria e Toscana. Le partite della fase eliminatoria sono in programma sabato, domenica e lunedì. Le migliori squadre accederanno poi alla fase finale, a calendario dall’1 al 3 aprile.