Alla 9° edizione della #distacalacrava RUN anche Amron Team FOTO

A Riabella domenica 29 marzo si è svolta la quarta edizione della gara #distacalacrava RUN su un percorso tecnico di 12 km ed oltre 500 MT dsl. Ottimo rientro alle gare x Edoardo Landi, quarto Ass. Bene in gruppo Emiliano Dipalma.

A Loano (SV) invece, è andata in scena la Maremontana, classica ligure di primavera. Sulla distanza di 16km e 720 MT dsl, con oltre 270 partenti, hanno ben figurato Paola Beccaria 112ma e Claudio Carbone 148mo.

Prossimo appuntamento sabato 4/4 ad Arnad (AO)x il duro Traverse Trail!