Massazza, il bel gesto del Comune: donate uova di Pasqua ai giovani e nuovi nati

Come da tradizione, anche quest’anno, nel comune di Massazza, l’amministrazione guidata dal sindaco Enrico Casana ha pensato ad un regalo speciale per le famiglie del paese proprio in occasione del periodo di Pasqua. Così, il primo cittadino e i consiglieri comunali hanno pensato bene di regalare circa 70 uova di cioccolato a tutti i bambini residenti, dai neonati ai ragazzi del 2012. Un buon modo per augurare una felice Pasqua a tutte le nuove generazioni di Massazza.
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