Biellese, sei una forza al Pozzo: celebrati anche i papà FOTO

La Biellese anticipa la Festa del Papà con un’iniziativa speciale allo stadio Pozzo-La Marmora. Nel prepartita di Biellese-Celle Varazze, posticipo della 27ª giornata del campionato di Serie D, alcuni papà dei giocatori della prima squadra sono scesi in campo pochi istanti prima del fischio d’inizio.



Indossando la maglia away rossa del club, la stessa che vestono i loro figli in partita, i papà hanno accolto i calciatori al momento dell’ingresso sul terreno di gioco. Un gesto dal forte valore simbolico, voluto dalla società per celebrare il legame tra sport e famiglia e condividere insieme ai tifosi l’avvicinarsi della ricorrenza del 19 marzo.

Alla fine, la Biellese ha superato il Celle Varazze con il punteggio di 6 a 1: a segno Brancato, Naamad, Finizio (autore di una doppietta), Graziano e Bottone. Gol della bandiera ospite siglato da Donaggio su rigore. Da segnalare un importante dato statistico: hanno concluso la partita 7 giocatori del settore giovanile laniero, con 9 giocatori di Biella sul rettangolo di gioco.