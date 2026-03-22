Calcio, Beltrame spinge in alto la Biellese: è 3° in Serie D. Valdilana Biogliese guida la 2° categoria

Alla Biellese basta un gol pazzesco di Stefano Beltrame per archiviare la pratica di Imperia e centrare la 14° vittoria stagionale del campionato di Serie D. Tre punti molto importanti per la formazione allenata da Luca Prina, ora al terzo posto con 49 punti a favore.

In Eccellenza, nell’anticipo di sabato sera, il Città di Cossato ha strappato un buon punto esterno con il Verbania (1-1) che gli permette di allontanarsi dalle sabbie mobili del girone. Discorso inverso per la Fulgor Valdengo Chiavazzese, domata dal Borgosesia con il punteggio di 3-0 davanti al proprio pubblico e ferma al penultimo posto, a pari merito con l’Oleggio e a 7 distanze dalla salvezza diretta.

In Promozione, invece, pari con gol tra Ceversama e Union Novara (2-2). Per la formazione biellese si tratta dell’11° pareggio su 25 incontri fin qui disputati. Ora, è al terzultimo posto in piena zona play out. In Prima Categoria, il Gaglianico mantiene il passo della capolista e supera 3 a 1 in trasferta il Calcio Leinì; pareggi per Ponderano, Torri Biellesi e Valle Cervo Andorno mentre la Valle Elvo viene battuta di misura dall’Ardor San Francesco Corio.

In Seconda, i giochi sono apertissimi: complice la vittoria per 2 a 1 sul Lumellogno, la Valdilana Biogliese si porta in testa al girone. A soli tre punti di distanza c’è il Vigliano che centra il 5° posto del raggruppamento grazie al 3-2 ottenuto sul campo esterno del Virtus Mulino Cerano. Infine, giornata agrodolce in Terza, con i ko di Pollone (3-2 con Chambave) e Lessona (2-0 per Strambinese) e i tre punti conquistati da La Cervo (2-0 su Quincitava) e Valdilana Next Generation (3-0 su Sporting Issogne 2001).