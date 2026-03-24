Prosegue la marcia trionfale dell’ACF Biellese. La compagine allenata da Stefano Barboni ha superato con il punteggio di 4 a 1 la Polisportiva Garino: a segno Ingannamorte, Vacca e Pipino (autrice di una doppietta). Per l’ACF Biellese si tratta della 16° vittoria su 18 incontri fin qui disputati, con 49 punti a favore e sette punti di vantaggio sulla seconda del girone di Promozione.
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Calcio femminile, l’ACF Biellese cala il poker: è la 16° vittoria su 18 gare disputate
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