Biellese, Davide Poletto è il nuovo responsabile dell’Area Scouting del Settore Giovanile

Biellese 1902 prosegue nel proprio percorso di crescita e strutturazione: il club è lieto di annunciare l’ingresso di Davide Poletto, biellese classe 1972, che assumerà il ruolo di Responsabile dell’Area Scouting del Settore Giovanile. Una funzione nuova all’interno dell’organigramma societario, fortemente voluta per sostenere e sviluppare in modo sempre più mirato il progetto legato ai giovani. Una scelta strategica che conferma la volontà di investire con convinzione sul talento del territorio, elemento centrale per una crescita solida, sostenibile e identitaria.

Figura di grande esperienza nel calcio giovanile e professionistico, Poletto porta con sé un bagaglio costruito in contesti di alto livello, in particolare nel lungo percorso alla Pro Vercelli tra Serie C e Serie B, dove ha ricoperto per oltre un decennio ruoli di responsabilità nell’area tecnica del Settore Giovanile, lavorando a stretto contatto con il direttore Massimo Varini, oggi Direttore Sportivo della Biellese. Un’esperienza che lo ha visto contribuire alla crescita e alla valorizzazione di numerosi talenti, tra cui De Marino, Bunino, Della Morte, Carosso, i biellesi Giuseppe Coppola e Stefano Negro, fino ad arrivare a stagioni in cui la Prima Squadra era composta in larga parte da giocatori

provenienti dal vivaio. Più recentemente, alla NovaRomentin, Poletto ha continuato a sviluppare e valorizzare giovani talenti, contribuendo alla crescita di profili come Altomonte e Ferrante, oggi protagonisti nel calcio professionistico. Un profilo che unisce competenza, etica del lavoro, attenzione allo sviluppo dei giovani e un forte legame con il territorio, valori pienamente in linea con l’identità del club.

Queste le sue prime parole da nuovo Responsabile dell’Area Scouting del Settore Giovanile bianconero: "Per me Biella è casa. Sono nato qui, le mie radici sono qui e, anche se mi sono trasferito a Vercelli da ragazzo, il legame con questa città non si è mai interrotto. Il mio percorso calcistico da giocatore è stato semplice, nelle categorie dilettantistiche, mentre come allenatore e dirigente ho iniziato nei settori giovanili per poi arrivare a realtà più strutturate. Il passaggio determinante è stato alla Pro Belvedere, dove ho incrociato mister Luca Prina, e successivamente tutto il percorso alla Pro Vercelli, tra Serie C e Serie B, dove per oltre dieci anni ho ricoperto ruoli di responsabilità nel Settore Giovanile. A Vercelli, insieme al direttore Varini, abbiamo costruito un progetto molto forte sui giovani, arrivando nell’anno di mister Gilardino ad avere una Prima Squadra composta in larga parte da ragazzi cresciuti nel nostro vivaio. È stata la dimostrazione concreta di quanto sia fondamentale credere davvero nel Settore Giovanile. Negli ultimi anni alla NovaRomentin ho continuato su questa linea, lavorando sulla crescita dei ragazzi e accompagnandoli nel loro percorso. Vedere giovani partire dal vivaio e arrivare a realtà importanti è sempre motivo di grande orgoglio. Il mio ruolo alla Biellese sarà quello di individuare, valorizzare e accompagnare i talenti del territorio e delle zone limitrofe. Credo fortemente in questo tipo di lavoro: puntare sui ragazzi del luogo significa creare appartenenza, dedizione e un legame autentico con la maglia e con la città. Alla Biellese ho trovato un ambiente molto positivo, con allenatori del territorio che condividono idee e visione. Questo crea un’alchimia importante e una sinergia che coinvolge non solo la squadra, ma l’intera comunità. Per valorizzare davvero il lavoro del Settore Giovanile è fondamentale il collegamento con la Prima Squadra. Serve un progetto condiviso e il coraggio di dare spazio ai giovani. Qui alla Biellese i fatti dimostrano che questa strada è già stata intrapresa. Con mister Prina e il direttore Varini, oltre al rapporto professionale, c’è una conoscenza e un rispetto reciproco che dura da anni. Condividiamo la stessa idea di calcio e questo è un aspetto fondamentale per lavorare bene insieme. Il mio obiettivo è dare un contributo concreto al progetto, ampliando lo sguardo anche alle aree limitrofe e continuando a costruire un’identità forte, basata sui giovani e sul territorio".

Mauro Alberto, Responsabile Tecnico del Settore Giovanile, commenta: "L’arrivo di Davide Poletto rappresenta per noi un valore aggiunto importante. È una figura che cercavamo da tempo perché rispecchia perfettamente le esigenze e le ambizioni del progetto Biellese. La sua esperienza, le competenze maturate negli anni e la conoscenza del calcio giovanile sono un arricchimento significativo per tutta la nostra struttura, oltre che per il sottoscritto. In questi primi giorni abbiamo già avuto modo di confrontarci: personalmente, ho apprezzato sia lo spessore professionale sia quello umano. Siamo convinti che Davide potrà darci un contributo concreto e determinante in un’area che all’interno del Club fino ad oggi non era ancora strutturata".