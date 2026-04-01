Rapina in posta a Vigliano: fermato un 13enne con pistola giocattolo

Aggiornamento delle 14,10

Con il passare delle ore, la vicenda assume contorni sempre più chiari. Dalle prime informazioni raccolte, il rapinatore che questa mattina ha fatto irruzione nell’ufficio postale di Vigliano avrebbe 13 anni. Una volta entrato, avrebbe brandito una pistola giocattolo contro i dipendenti, poi si sarebbe fatto consegnare il denaro per poi darsi alla fuga. I Carabinieri lo avrebbero inseguito e fermato tra Vigliano e Candelo.

Aggiornamento ore 11.40

Momenti di preoccupazione a Vigliano Biellese per una rapina eseguita nell’ufficio postale di via Libertà. Dalle informazioni raccolte, sarebbe stato individuato e fermato il presunto responsabile, bloccato tra i comuni di Vigliano e Candelo. Sembra che avesse con sé una pistola (non è chiaro se vera o una riproduzione) e uno zainetto, con all’interno la refurtiva, che supererebbe di poco i 500 euro in contanti.

Stando alle testimonianze dei passanti, l’uomo era entrato poco dopo l’orario di apertura delle Poste: l’azione sarebbe stata rapida e non sarebbe partito nessuno sparo. Sul posto si sono precipitati i militari dell’Arma per gli accertamenti di rito e la raccolta delle testimonianze di cittadini e dipendenti.

Il fatto

Rapina alle poste di Vigliano Biellese poco dopo l’apertura. Sul posto sono presenti i Carabinieri, al lavoro per raccogliere le testimonianze e ricostruire quanto accaduto.

Stando alle prime informazioni, una donna che stava effettuando un prelievo al bancomat avrebbe visto un uomo entrare e uscire velocemente dall’ufficio postale. Sono in corso gli accertamenti del caso.

Si ricorda che l'ufficio postale rimarrà chiuso per consentire lo svolgimento delle indagini.