Tante cose da fare a Biella nel we del 29 e 30 novembre e 1 dicembre

Venerdì 29 novembre

- Biella, Festival della storia

- Candelo, Candelo "Camminiamo insieme contro la violenza sulle donne" dalle 15

- Biella, pista di pattinaggio

- Oropa, Pista pattinaggio sul ghiaccio

- Biella, Orario dalle 19.30 alle 22.30 in piazza Lamarmora CAFFE' LETTERARIO " FOTUNATAMENTE NERA" di Nogaye Ndiaye

- Occhieppo Inferiore, alle 21, presso il Centro Polivalente andrà in scena la commedia tragicomica "Un Corpo e un'Anima"

- Biella, laboratori associazione "La Fiaba" in via Mazzini

- Biella, Casetta Leo Club del Vin brulè Piazza Battistero a cura di Leo Club Biella

Sabato 30 novembre

- Biella, Festival della storia

- Cossato, dalle 16 alle 18 in via Ranzoni, Meet the writer - 3a edizione

- Callabiana, 29° edizione del Presepe Meccanico e la 7° edizione dei Presepi e Alberi di Natale nel Bosco, organizzati dall’associazione “Amici dei Presepi di Callabiana”.

- Biella, laboratori associazione "La Fiaba" in via Mazzini

- Cossato, dalle 10 alle 18, mercatino degli hobbisti "Prima del Natale"

- Biella, pista di pattinaggio

- Candelo, Borgo di Babbo Natale

- Biella, Casetta Leo Club del Vin brulè Piazza Battistero a cura di Leo Club Biella

- Biella, Celebriamo insieme i 125 Anni di Apd Pietro Micca

- Vigliano, Natale a Villa Era

- Biella, Palazzo Gromo Losa, convegno CRI dalle 10 alle 13

- Candelo, Galà d'inverno al Palasport

- Biella, ore 7.30 5 ANNI DI CAMMINA OROPA 2020, evento di Amici di Bagneri, partenza da Cossila

- Biella, alle ore 18:00, i frati di San Sebastiano celebreranno “sa Missa de is animas”, la Messa delle anime, in suffragio dei soci defunti di “Su Nuraghe” e di tutti coloro che sono morti lontano dalla terra in cui sono nati.

- Candelo, 42° incontro di canto corale nella chiesa di San Lorenzo

- Oropa, Pista pattinaggio sul ghiaccio

- Mongrando, trentottesima rassegna di canto popolare organizzata dal Coro Burcina di Biella

- Biella, Palazzo Gromo Losa dalle 18 evento Voci di Donne cerchio di condivisione, performance degli Uomo in scarpe rosse, proiezione docu-film

- Valdilana, inaugurazione sede AIDO via Roma 96 ore 15

Domenica 1 dicembre

- Candelo, Borgo di Babbo Natale, alle 12 diretta sulla Rai

- Oropa, dalle 11 alle 12.30, Visita guidata al Santuario

- Pettinengo, dalle 17.30 alle 19.00 via G.B.Maggia 2, Pettinengo (Biella), Villa Piazzo in Musica. Concerto di Apertura della XIII edizione.

- Casapinta, mercatino di Natale, falle 15 in piazzale via Roma, bancarelle prodotti tipici, cioccolata calda

- Biella, via Marconi 24, giornata walk in per aiutare Yago

- Verrone, ore 11 Santa Messa per tutti gli Alpini andati avanti nella chiesa di San Lorenzo

- Oropa, Pista pattinaggio sul ghiaccio

- Sandigliano, Santa Messa in suffragio di don Pietro Bricarello e di tutti i cappellani sezionali.

- Masserano, “Viaggio nell’Ottocento” in chiusura apertura Polo Museale

- Biella, Casetta Leo Club del Vin brulè Piazza Battistero a cura di Leo Club Biella

- Biella, ore 17 a Palazzo Gromo Losa a Biella Piazzo saranno presentati tutti i film realizzati nel progetto Contiamo su di noi

- Biella, pista di pattinaggio

- Verrone, in oratorio, a partire dalle 14, si realizzeranno i decori per il magico albero, che sarà illuminato a festa intorno alle 17.30.

- San Nicolao, festa patronale con festa anniversari matrimonio e festa di ministero di 20 anni Don Gianluca Blancini come parroco a Valle San Nicolao ore 11 Santa Messa, ore 12 aperitivo, pranzo.

- Biella, torna al Fondo Edo Tempia per la seconda edizione della “Corsa dei Babbi Natale”.

- Sordevolo, Mercatino degli Angeli

- Bioglio, mercatino di Natale

- Vigliano, Natale a Villa Era

- Valdina, la Pro Loco serve polenta e Cinghiale

- Salussola, mercatini di Santa Lucia

- Viverone, alle 21, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, a Viverone, avrà luogo il concerto del Coro “100% Misto – Made in Biella”, diretto da Sandro Montalto.

- Valdilana, a Marchetto torna il presepe gigante, mercatini dalle 10

- Valdengo, festa di Santa Cecilia

- Campiglia: al Santuario San Giovanni d'Andorno il noto pittore internazionale Pablo T, fondatore dell'Astrattismo Extrasensoriale

MOSTRE

- Biella, Il Mucrone - Mostra personale di Valentina Piacenza 23 novembre - 8 dicembre 2024 Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (Biella, Via Garibaldi 14) Orari: lunedì-venerdì 10.30-12.30 / 16.00-17.30 - sabato e domenica 16.00-19.00 Ingresso libero. Possibilità di visite guidate e incontri con le scuole (per prenotazioni: 3663030645).

- Biella, via Corradino Sella 6 Trame di vita. L'arte tessile di Teodolinda Caorlin, dal 30 novembre 2024 al 22 dicembre, con orario: dalle 10 alle 18 Biella

- Biella, atrio del tribunale di Biella, mostra "Com'eri vestita", allestita grazie alla indispensabile collaborazione del Liceo del Cossatese e Valle Strona con la prof.ssa Sonia Benna e le studentesse Luisa Mosca e Sara Panaro, resterà visitabile fino al 16 dicembre 2024 presso l'atrio del Tribunale di Biella.

- Biella, dal 28 novembre al 30 novembre BI-BOx Art Space - Via Italia, 38 (interno cortile), Mostra Letizia Battaglia

- Biella, Palazzo Ferrero Corso Piazzo 25 Biella Piazzo, Fabrizio Lava: tra Messico ed editoria

- Biella, BI-BOx Art Space - Via Italia, 38 (interno cortile) J’ai plus de souvenirs que si J’avais mille ans