Pablo T in Valle Cervo, il noto pittore internazionale sarà al Santuario San Giovanni Battista d'Andorno

Domenica 1 dicembre, dalle 8.30 fino alle 12.30 circa, si svolgerà un evento unico e intimistico all'interno del Santuario San Giovanni Battista d'Andorno a Campiglia Cervo: il noto pittore internazionale Pablo T, fondatore dell'Astrattismo Extrasensoriale, considerato oggi uno dei maggiori artisti viventi e tra i più importanti astrattisti contemporanei, inizierà la realizzazione, in tempo reale, dell'opera unica su tela a forma di croce relativa all'ultima parola del Ciclo Sacro informale "Le 7 parole di Gesù in Croce", secondo ciclo del suo terzo periodo pittorico attuale "Meditazioni Cristiane”.

Il noto pittore che attualmente vive e produce nel Monferrato, per quest'opera così importante, aveva espresso la necessità artistica di farla nascere in un luogo sacro unico, un luogo intriso di sacralità e di fede ed era rimasto incantato dalla bellezza e dalla solennità del Santuario San Giovanni Battista d'Andorno. “Grazie alla gentile concessione del Presidente, del Rettore e alla gentile collaborazione della Curia di Biella e del sindaco di Rosazza, la nascita dell'opera potrà realizzarsi domenica 1 dicembre – spiega - L'evento realizzato dal vivo, per quanto intimistico e di raccoglimento, sarà comunque aperto al pubblico e alla stampa, nel massimo silenzio attinente al luogo".