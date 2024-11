AIDO Valdilana: il 30 novembre ci sarà il taglio del nastro alla nuova sede

Buone notizie per il territorio di Valdilana e per i soci AIDO - Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule: sabato 30 novembre alle 15 ci sarà il taglio del nastro nella nuova sede in via Roma, a Valdilana.

Entusiasta il vice presidente Alfio Serafia: "Finalmente abbiamo la nostra sede. Sarà un punto di riferimento per il nostro territorio, al servizio del biellese orientale, e per le attività messe in campo per la promozione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule e della prevenzione di patologie che richiedono il trapianto di organi".

I locali, in via Roma al civico 96, sono stati donati dalla famiglia Rege Nero, che è stata invitata all'evento, dove presenzierà anche il Ministro Gilberto Pichetto e sono stati invitati tutti e 23 i sindaci dei Comuni che fanno riferimento ad AIDO a Valdilana.

Attualmente ad Aido Valdilana fanno capo tra donatori e chi ha ricevuto un dono circa 2 mila persone.