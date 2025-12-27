Aiuto compiti natalizio alla Biblioteca Civica di Benna

Un sostegno concreto per famiglie e studenti durante la pausa natalizia. La Biblioteca Civica di Benna organizza due appuntamenti gratuiti di aiuto compiti rivolti ai bambini che frequentano la Scuola Primaria, pensati per accompagnare i più piccoli nello svolgimento dei compiti delle vacanze.

L’iniziativa è dedicata ai genitori che desiderano offrire un supporto educativo ai propri figli anche durante il periodo festivo, in un ambiente tranquillo e stimolante come quello della biblioteca.

I due incontri sono in programma:

lunedì 29 dicembre, dalle 15 alle 18;

martedì 30 dicembre, dalle 9.30 alle 12.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria, vista la necessità di organizzare al meglio le attività e garantire un supporto adeguato a tutti i partecipanti.

Un’occasione utile per coniugare studio e vacanze, favorendo l’apprendimento in modo sereno anche durante le festività natalizie.